الجيش الإسرائيلي يطلق النار قرب دورية للجيش اللبناني على الحدود

أطلق الجيش الإسرائيلي النار من موقع "العباد" عند حدود بلدة حولا في جنوب لبنان، بينما كانت دورية للجيش اللبناني في المكان.

أطلق الجيش الإسرائيلي النار نحو محيط آلية عسكرية للجيش اللبناني خلال دورية كان يقوم بها قرب المكان المحاذي لموقع قوات "اليونيفيل" الدولية أيضا في جنوب لبنان؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية.

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وأفيد بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار من موقع "العباد" عند حدود بلدة حولا في جنوب لبنان، بينما كانت دورية للجيش اللبناني في المكان.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات في أعقاب ذلك.

وتشهد الحدود مع لبنان هدوءا نسبيا تزامنا مع اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة التي دخلت يومها السادس على التوالي.

ومن المقرر أن تنتهي الفترة المعلن عنها للهدنة الحالية صباح غد الخميس، بعد أن أعلن تمديدها ليومين إضافيين للأربعة أيام المعلن عنها في البداية.