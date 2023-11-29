تحلّلت جثثهم: صحة غزة تؤكّد استشهاد 5 أطفال رضّع جراء إخلاء الجيش الإسرائيلي مشفى النصر 

تداول فيديو عبر مواقع التواصل ظهر جثث أطفال متحللة على الأسرّة بوحدة رعاية بالمستشفى || الأطفال الرضع تركوا يواجهون مصيرهم المحتوم || متحدث وزارة الصحة قال إنهم أبلغوا الجهات الأممية بإخلاء المستشفى، لكنها لم تتدخل وقالت إن إسرائيل ترفض

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، وفاة 5 أطفال رضع في "مستشفى النصر" غرب مدينة غزة، بعد العثور على جثثهم متحلّلة، وذلك جرّاء إجلاء الجيش الإسرائيلي الأطقم الطبية قسرا، ورفضه إجلاءهم وتركهم يواجهون مصيرهم.

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جاء ذلك في تصريح أدلى به متحدث الوزارة أشرف القدرة، تعليقا على فيديو متداول يظهر جثث أطفال متحلّلة في وحدة رعاية بالمستشفى الذي تم العودة إليه مجددا مع بدء اتفاق هدنة مؤقتة، بدأت الجمعة الماضية، وتنتهي صباح غد الخميس، وسط مساع حثيثة لتمديدها.

بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد اتهامها بالمسؤولية عما جرى: "تزداد صعوبة الوضع الأمني في شمالي قطاع غزة يوما بعد يوم. وقد تلقت اللجنة لدولية طلبات متعددة لإخلاء المستشفيات الموجودة شمالي القطاع".

وأضافت: "لكن صعوبة الوضع الأمني، حالت دون إمكانية مشاركتنا في عمليات الإخلاء تلك، كما لم تُبدِ فرقنا أي التزام بالمشاركة فيها".

"جثثهم تحللت وخرج منها الدود".. 5 أطفال خُدّج تُركوا للموت بعد إخلاء مستشفى النصر بغزة قسرًا، واتهامات للجيش الإسرائيلي والصليب الأحمر@AnaAlarabytv pic.twitter.com/QvvJw3sASP — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 29, 2023

وكرّرت اللجنة "ما نوّهت إليه علنا من قبل، بضرورة حماية المستفيات في أوفات النزاع المسلح".

وحمّل الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، مساء اليوم، "الاحتلال مسؤولية قتل 5 أطفال خدج، في مستشفى النصر بغزة".

وفي 10 التشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية حاصرت مستشفيي "الرنتيسي" و"النصر للأطفال" غرب مدينة غزة، وأجبرت الأطقم الطبية على المغادرة منهما.

وقال القدرة: "نتيجة رفض الاحتلال (الإسرائيلي) إخراج الأطفال الرضع المرضى من مستشفى النصر وإجلاء الأطقم الطبية، اكتشفنا أثناء أيام التهدئة وفاة 5 أطفال"، بعد أن تركوا يواجهون مصيرهم لوحدهم.

وأضاف أن "قوات الاحتلال رفضت إخراج الأطفال الرضع من قسم العناية المكثفة منذ اللحظة الأولى لاقتحامه المستشفى، وأبلغناهم بوجود أطفال على أجهزة دعم الحياة لكنهم طردوا الطواقم الطبية والموجودين قسرا، وقالوا نحن سنقوم بعمل اللازم".

وتابع: "أبلغنا الجهات الأممية بهذا الأمر، لكنها لم تتدخل وقالت إن الاحتلال يرفض كل أوجه التنسيق للمؤسسات الإنسانية".

وأضاف القدرة أن "وفاة الأطفال كانت منذ أكثر من أسبوعين، عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى وهذا ما كشفته الهدنة الإنسانية".

وتأتي تصريحات متحدث الصحة، عقب تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر جثث أطفال متحللة على الأسرّة في وحدة رعاية بمستشفى النصر للأطفال بمدينة غزة.

وتعليقا على الأمر، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حادثة ترك خمسة أطفال فلسطينيين حديثي الولادة للموت بعد إخلاء الأطقم الطبية قسرا من قبل الجيش الإسرائيلي من مستشفى النصر للأطفال في غزة".

وقال المرصد في بيان، الثلاثاء: "وثقنا العثور على خمسة أطفال رضع موتى وبحالة تحلل في حضانة مستشفى النصر بعد أن تُركوا لمصيرهم منذ ثلاثة أسابيع بما قد يرتقي إلى جريمة إعدام مروعة وجريمة ضد الإنسانية".

من جانبه، قال مدير المستشفى مصطفى الكحلوت في إفادة للمرصد الأورومتوسطي، إنه "وجه نداء بحالة الأطفال الخمسة الصعبة لإنقاذ حياتهم إلى المنظمات الدولية بما فيها الصليب الأحمر لكن لم يتلق أي رد".