كتائب القسام تطلق سراح رهينتين إسرائيليتين في إطار صفقة التبادل

أكد الجيش الإسرائيلي تسليم رهينتين إسرائيليتين إلى الصليب الأحمر في قطاع غزة، بعد تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ليوم واحد. مشيرا إلى أنه "من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة تسليم المزيد من الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت رهينتين إسرائيليتين محتجزتين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، في إطار الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، بعد تمديد اتفاق الهدنة المؤقتة بين حركة حماس وإسرائيل، ليوم واحد.

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وجاء في بيان مقتضب صدر عن جيش الاحتلال أنه "وفق المعلومات المقدمة من الصليب الأحمر، فقد تسلمت المنظمة رهينتين إسرائيليتين وهما في طريقهما إلى الأراضي الإسرائيلية. في الساعات المقبلة يتوقع نقل المزيد من الرهاين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر".

وبالتزامن، أعلنت حركة حماس أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، والذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم، حيث ضمت القائمة 8 معتقلات جميعهن من الداخل، و22 طفلا وفتى من أشبال الحركة الوطنية الأسيرة.

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