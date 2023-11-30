السعودية تمدد خفض إنتاجها الطوعي من النفط بمليون برميل يوميا حتى آذار

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، محافظة على إستراتيجيتها الهادفة إلى "دعم أسعار الخام".

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كما أعلنت روسيا أنها ستعزز خفضها الطوعي لإنتاج النفط إلى 500 ألف برميل يوميا وتمدده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، وذلك في بيان صدر عقب اجتماع وزراء أوبك بلاس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن التخفيضات الإضافية تهدف إلى "الحفاظ على الاستقرار والتوازن في سوق النفط".

وبدأت السعودية سياسة التخفيضات الإضافية في تموز/ يوليو الماضي، وهي تأتي علاوة على الخفض الطوعي بمقدار 500 ألف برميل يوميا المعلن عنه في نيسان/ أبريل الماضي.

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