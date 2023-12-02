نتنياهو: لا يمكن تحقيق أهداف الحرب دون مواصلة الاجتياح البري.. وآلاف المتظاهرين في تل أبيب

أوضح نتنياهو أن "القتال مستمر ووجهت الجيش بمواصلة الضغط العسكري ودمرنا 100 هدف لحماس يوم أمس، وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافها ولا يمكن ذلك دون مواصلة العملية البرية في غزة، وسنحقق الحسم في الجبهة الجنوبية مقابل غزة ومواجهة وردع حزب الله..."

صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي، أنه من أجل تحقيق أهداف الحرب، سنواصل القتال بقوة.

وأشار نتنياهو إلى أن "المفاوضات كانت صعبة تحت النار من أجل إطلاق سراح الرهائن، وضاعفنا عدد من تم إطلاق سراحهم من غزة والمهمة لم تنجز بعد، ونواصل الجهود من أجل إعادة جميع الرهائن إلى الوطن".

وأوضح نتنياهو أن "القتال مستمر ووجهت الجيش بمواصلة الضغط العسكري ودمرنا 100 هدف لحماس يوم أمس، وسنواصل الحرب حتى نحقق كل أهدافها ولا يمكن ذلك دون مواصلة العملية البرية في غزة، وسنحقق الحسم في الجبهة الجنوبية مقابل غزة ومواجهة وردع حزب الله في الجبهة الشمالية".

وقال نتنياهو إن "السلطة الفلسطينية لا تحارب الإرهاب بل تمول الإرهاب وهي ليست الجهة المفترض أن تدخل غزة الآن".

وسُئل نتنياهو لماذا لم يعقد مؤتمره الصحافي مع وزير الأمن، يوآف غالانت، كما جرت العادة؟ أجاب إنه اقترح على غالانت ذلك، لكنه اختار أن يجري مؤتمرا لوحده، أما مكتب غالانت فقال نقوم أحيانا بتصريحات مشتركة وأحيانا على انفراد.

وتظاهر، مساء اليوم السبت، آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، لمساندة أهالي الرهائن المحتجزين في غزة لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بعمل كل ما يمكن من أجل تحقيق الإفراج الفوري عنهم.

وتحدث لأول مرة مختطفون إسرائيليون محررون أطلقت حماس سراحهم هذا الأسبوع أمام حشود المتظاهرين وشددوا على ضرورة "إطلاق سراح المختطفين فورا".