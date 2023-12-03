رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سورية سقطت في الجولان.. وتبادل إطلاق نار بين حزب الله والاحتلال

أصاب صاروخ مضاد للدروع أُطلق من جنوب لبنان هدفا بالقرب من كيبوتس "يفتاح" الإسرائيلي، فيما ردّ الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي على مصادر إطلاق النار في جنوب لبنان، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، إن صاروخا أُطلق من سورية سقط في الجولان المحتل ولم تُسجّل إصابات.

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وأصاب صاروخ مضاد للدروع أُطلق من جنوب لبنان هدفا بالقرب من كيبوتس "يفتاح" الإسرائيلي، فيما ردّ الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي على مصادر إطلاق النار في جنوب لبنان، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية، صباح اليوم الأحد، إلى أن جيش "العدو الصهيوني أغار مساء أمس وعلى أربع دفعات متتالية على أطراف بلدة الناقورة ومنطقة حامول وجبل اللبونة، كما استهدف منزلا غير مؤهول في بلدة بيت ليف ودمره تدميرا كاملا".

وأضافت الوكالة أن "العدو الإسرائيلي استمر في اعتداءاته طيلة الليل الفائت حتى ساعات الصباح الأولى وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة وصولا حتى مشارف مدينة صور كما استمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق".

ويُذكر أن قوات اليونيفيل التزمت مراكزها العسكرية خلال القصف المدفعي الإسرائيلي وأطلقت أكثر من مرة صفارات الإنذار من مقرها العام بالناقورة.

وأوضحت الوكالة أن أعداد النازحين عادت تزداد يوما بعد يوم في مراكز الإيواء في مدينة صور.