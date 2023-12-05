رهائن أطلق سراحهم لنتنياهو: تدعون وجود معلومات استخباراتية لكننا تعرضنا لقصف إسرائيلي في غزة

أكدت امرأة كانت محتجزة في قطاع غزة وأفرج عنها بموجب الصفقة مع حماس، خلال اجتماع مع "كابينيت الحرب" الإسرائيلي، تعرضها وأطفالها لإطلاق نار من مروحية عسكرية إسرائيلية خلال عملية أسرهم، مؤكدة قصف جيش الاحتلال لمباني احتجز بها رهائن إسرائيليين.

طالب عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين أطلق سراحهم من قطاع غزة، بموجب صفقة تبادل مع حركة حماس، لدى لقائهم بأعضاء "كابينيت الحرب" الإسرائيلي بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بالإسراع للإفراج عن المزيد من الرهائن الإسرائيليين، مؤكدين ما كانت قد أعلنت عنه فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، بأن الاحتلال قصف منازل احتجز فيها رهائن، معتبرين أنهم كانوا يخشون من أن تقتلهم "إسرائيل لا حماس".

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وخلال الاجتماع، سادت حالة من الغضب والتوتر بين أشخاص أفرج عنهم بعد أن كانوا محتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة ة وذوي أشخاص لا يزالون محتجزين في القطاع، وهاجموا رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، واعتبروا أن الهدف الإسرائيلية المعلن بالقضاء على حركة حماس هو "مجرد مزحة".

وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسريبات لما جاء في الاجتماع الذي انسحب البعض منه احتجاجا على عدم الرد على أسئلتهم، وأكدت التقارير أن "بعض المختطفين الذين أطلق سراحهم غادروا المكان" حيث وقعت مواجهات جسدية بين أهالي محتحزين في غزة، وبثت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لوالد محتجز لا يزال في الأسر، وهو يكيل السباب للحكومة.

وأثار المختطفون الذين أطلق سراحهم وشاركوا في الاجتماع مخاوف من أن تؤدي غارات الجيش الإسرائيلي إلى الإضرار بالمختطفين الذين ما زالوا هناك، ورد نتنياهو بالقول: "سيكون ذلك جزءا من الاعتبارات، لكن يجب أن نستمر في المناورة البرية، هذه هي الطريقة الوحيدة للضغط على حماس".

وطالبت غالبية "الرهائن المحررين" وذوي محتزين لا يزالون في قطاع غزة بوقف العملية البرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر والتخفيف من حدة القصف وبذل مزيد من الجهود للتوصل إلى تفاهمات جديدة تساهم في تبادل الأسرى مع حركة حماس، على غرار هدنة الأيام السبعة التي تم بموحبها الإفراج عن العشرات من الرهائن.

ورفض نتنياهو الإجابة على أسئلة ذوي المحتجزين بغزة، وأصر بدلا عن ذلك على القراءة من ورقة كتبها. وبحسب الحاضرين في اللقاء، قال نتنياهو إنه "لا يمكن إعادة جميع المحتجزين الآن، وسأل الحاضرين إذا كان أي منهم يتصور أنه لو كان هناك مثل هذا الاحتمال (إعادة الجميع) هل هناك من سيرفضه".

"خفنا أن تقتلنا إسرائيل وتقول حماس هي من فعل ذلك"

وأظهرت التسجيلات عن أجواء صعبة ومتوترة بين الرهائن وعائلاتهم من جهة، ورئيس الحكومة الإسرائيلية من جهة أخرى، كما كشفت عن أدلة صادمة تؤكد ما كانت قد أعلنت فصائل المقاومة بأن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع احتجز فيها إسرائيليين في القطاع المحاصر، كما بيّمن "غضب المحررين وأقاربهم من سلوك الحكومة".

وقالت امرأة إسرائيلية من كيبوتس "نير عوز" تم الإفراج عنها بموجب الصفقة مع حماس، "كنت هناك وأعرف مدى صعوبة الحياة في الأسر". وأضافت "كان كل يوم في الأسر صعبًا للغاية. كنت في المنزل عندما كان القصف (الإسرائيلي) يستهدف جميع الأماكن".

وتابعت "جلسنا في الأنفاق وكنا خائفين للغاية لا من أن تقتلنا حماس، بل أن تقتلنا إسرائيل ثم تقول ‘حماس هي من قتلتهم‘. لذلك أطلب بشدة البدء في تبادل الأسرى في أقرب وقت ممكن؛ عليكم إعادة الجميع إلى منازلهم". وخلال اللقاء، قالت امرأة إسرائيلية أخرى كانت محتجزة في غزة وأطلق سراحها كجزء من الصفقة مع حماس: "انفجرت فوقنا قنابل من طائرة وواصل الحمساويون النوم، قنابلكم لا تحركهم".

"تعرضنا لإطلاق نار من مروحية عسكرية خلال عملية أسرنا"

وقالت امرأة ثالثة كانت محتجزة برفقة أطفالها لدى فصائل المقاومة وتم الإفراج عنها في صفقة التبادل، في حين لا يزال زوجها في الأسر: "الشعور الذي كان لدينا هناك هو أن لا أحد يفعل أي شيء من أجلنا. والحقيقة أنني كنت في مخبأ تعرض للقصف وكان لا بد من تهريبنا من هناك ونحن مصابون" من جراء القصف الإسرائيلي، وأضافت "هذا باستثناء المروحية التي أطلقت علينا النار في طريقنا إلى غزة"، في إشارة إلى استهدافهم بمروحية عسكرية إسرائيلية خلال عملية أسرهم.

وتابعت مخاطبة نتنياهو وأعضاء "كابينيت الحرب" الإسرائيلي: "أنتم تزعمون أن لديكم معلومات استخباراتية، لكن الحقيقة هي أننا كنا نتعرض للقصف. تم فصل زوجي عنا قبل ثلاثة أيام من عودتنا إلى إسرائيل ونقله إلى الأنفاق. وتتحدثون عن إغراق الأنفاق بمياه البحر؟ أنتم تقصفون الأنفاق في المنطقة التي تتواجد فيها زوجي بالضبط. بنات يسألن عن والدهن، وعلي أن أخبرهم أن ‘الأشرار‘ لا يريدون إطلاق سراحه بعد".