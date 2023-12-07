حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين و"تحقيق إصابات مباشرة  فيهما"؛ قصف إسرائيلي بجنوبي لبنان

عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف عدة مواقع في جنوبيّ لبنان بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف موقعين إسرائيليين و"تحقيق إصابات مباشرة فيهما".

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الخميس، استهداف موقعين إسرائيليين و"تحقيق إصابات مباشرة فيهما"، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف عدة مواقع في جنوبيّ لبنان.

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وشنّ الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء قصفا بالمدفعية استهدف أطراف عدة بلدات بينها محيبيب وبليدا وعيترون في جنوب لبنان، وذلك فيما يتواصل بشكل يومي القصف المتبادل بين إسرائيل و"حزب الله" على عدة مناطق على الحدود.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية أطراف بلدات الطيبة ورب ثلاثين بالقذائف المدفعية، بالإضافة إلى قصف عنيف بالقذائف المدفعية والفوسفورية لكل من وادي سلوقي وخراج حولا والأطراف الشمالية والشرقية الحدودية لبلدة ميس الجبل، ما أسفر عن اندلاع حرائق قرب الحدود.

وتعرّض محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي قصف مدفعي عنيف؛ حسبما أوردت الوكالة اللبنانية التي قالت إن الساحة العامة في بلدة ميس الجبل بدت أشبه بساحة حرب بعد ليلة عنيفة جدا تعرضت خلالها ميس الجبل وأطرافها لقصف عنيف استمر لساعات متأخرة من الليل، استخدم خلالها الاحتلال القذائف المدفعية والفوسفورية المحرمة دوليا.

وأعلن "حزب الله" أمس الأربعاء، تبنّيه لـ8 عمليات إطلاق بالأسلحة والصواريخ ومسيّرات، استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود.

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