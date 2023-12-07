ميخائيلي تعلن اعتزالها الحياة السياسية وعن انتخابات لرئاسة حزب العمل المنهار

ميخائيلي خلال مؤتمر صحافي: "أنا مسؤولة أيضا عن وضع الحزب اليوم. والمسؤولية لا تكون على النجاح فقط، ولذلك لا نية لدي بالمنافسة في الانتخابات الداخلية على رئاسة العمل ولا نية لدي بالترشح في انتخابات الكنيست المقبلة"

أعلنت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم، الخميس، عن اعتزالها الحياة السياسية وأنها لن تتنافس على رئاسة الحزب في انتخابات داخلية يتم تبكيرها، وأنها ستتنحى عن عضوية الكنيست.

ووفقا للاستطلاعات التي نشرت في الأشهر الأخيرة، فإن حزب العمل انهار منذ انتخابات الكنيست الأخيرة، ولم يتجاوز نسبة الحسم في أي منها. ونسبة الحسم هي 3.25%، لكن حزب العمل حصل في الاستطلاعات على تأييد أقل من 2%.

وقالت ميخائيلي إنه "كنت مسؤولة عن إنقاذ حزب العمل ونجاحه في انتخابات الكنيست السابقة". وأضافت "أنا مسؤولة أيضا عن وضع الحزب اليوم. والمسؤولية لا تكون على النجاح فقط، ولذلك لا نية لدي بالمنافسة في الانتخابات الداخلية على رئاسة العمل ولا نية لدي بالترشح في انتخابات الكنيست المقبلة".

وتابعت أن "أعتزم إجراء الانتخابات الداخلية بعد أربعة أشهر، أملا بأن تنتهي الحرب حتى ذلك الحين وأن يُعاد المخطوفون إلى الديار".

وقالت ميخائيلي إن "دولة إسرائيل موجودة في شرخ كبير، ومن داخل هذا الأمر الرهيب ينبغي أن تكون هناك بداية جديدة. ولذلك، ينبغي أن تجري انتخابات وأنا مقتنعة أن الانتخابات ستجري في العام 2024".

وتولت ميخائيلي رئاسة حزب العمل في كانون الثاني/يناير العام 2021، ومنذئذ خاض العمل جولتي انتخابات للكنيست. وكانت ميخائيل قد رفضت توحيد حزبي العمل وميرتس، وبذلك بقي الأخير خارج الكنيست بسبب عدم تجاوزه نسبة الحسم، فيما حصل العمل على أربعة مقاعد. وحسب الاستطلاعات في الأشهر الأخيرة، فإن حزب ميرتس يتجاوز نسبة الحسم، وحصل في بعضها على 6 مقاعد في الكنيست.