أم الفحم: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في أم الفحم عن إصابة شاب (25 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 25 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بحي المحاميد في مدينة أم الفحم، مساء اليوم الجمعة.

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ونقل المصاب إلى مركز النور الطبي في المدينة، حيث قدمت له العلاجات الأولية ثم جرى نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وجاء في التفاصيل، أن تدهورا طرأ على حالة المصاب خلال نقله إلى مستشفى "هعيمك" إثر تعرضه لوابل من الرصاص.

وتجمع العشرات من المواطنين في مكان الجريمة فيما وصلت الشرطة إليه، وأعربوا عن استنكارهم وغضبهم عقب الجريمة سيما وأنها ارتكبت في منطقة مأهولة بالسكان وخلال تواجد أطفال بالحي.

ويشهد المجتمع العربي استفحالا في جرائم القتل، والتي كان آخر ضحاياها الشاب محمد عتابا (24 عاما) من جديدة المكر الذي تعرض وشقيقه لجريمة إطلاق نار في البلدة بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة.

وسجل العام الجاري حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل راح ضحيتها 212 شخصا بينهم 16 امرأة، فيما شهدت الأيام الماضية جرائم قتل في باقة الغربية والناصرة واللد والرملة ورهط وكفر قرع.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.