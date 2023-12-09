الاحتلال يعلن مهاجمة أهداف لحزب الله ورصد إطلاق نار من لبنان

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قصف الليلة الماضية أهدافا لحزب الله داخل لبنان من بينها مقار قيادة عملياتية. وأضاف أنه رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل ورد الجيش على مصادر النيران.

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وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن طائراته الحربية هاجمت "سلسلة من الأهداف التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية، بما في ذلك عدد من مقرات العمليات التي يستخدمها التنظيم".

وأضاف أنه "رصد خلال الليل عدد من عمليات إطلاق القذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وقال إنه رد باستهداف مصادر النيران" في الجنوب اللبناني.

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