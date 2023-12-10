الموساد يدّعي إحباط عملية كانت مخططة ضد إسرائيليين في قبرص

أكّدت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" هذه التقارير، وقالت إنه بالتعاون بينها وبين قوات الأمن القبرصية، تم إحباط تنفيذ هذه العملية.

أفادت تقارير صحافية في قبرص، صباح اليوم الأحد، أنه تم اعتقال خلية إيرانية كانت قد خططت لتنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.

وأكّدت هيئة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" هذه التقارير، وقالت إنه بالتعاون بينها وبين قوات الأمن القبرصية، تم إحباط تنفيذ هذه العملية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بفضل إحباط العملية واعتقال الخلية وصلتنا معلومات كثيرة حول الذي أدى لكشف الخلية وطرق عملها وأهدافها وتخطيطها، الذي كان يستهدف أبرياء في قبرص وبأماكن أخرى".

وكان قد أعلن الموساد، في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في 8 تشرين ثان/ نوفمر، إحباط "هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية" في البرازيل، وزعم أن الهجوم المزعوم خطط له "حزب الله" اللبناني، "بتوجيه وتمويل من النظام الإيراني".

وجاء في البيان أن "الأجهزة الأمنية في البرازيل، بالتعاون مع الموساد وشركائه في أجهزة الأمن الإسرائيلية وأجهزة أمن دولية"، أحبطت "هجومًا في البرازيل بمبادرة حزب الله، وبتوجيه وتمويل من النظام الإيراني"، وادعى أنه كشف عن "شبكة واسعة النطاق ومنتشرة في بلدان أخرى حول العالم".

وجاء في بيان الموساد أنه "في هذه الأيام، وعلى خلفية الحرب على غزة ضد منظمة حماس، تواصل منظمة حزب الله والنظام الإيراني العمل في جميع أنحاء العالم لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية وغربية"، وقال الموساد إنه "سواصل العمل لإحباط هذه المحاولات بمختلف الأساليب وحيثما تطلب الأمر ذلك".