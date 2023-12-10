سورية: قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

عدوان إسرائيلي على مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق، يستهدف منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي؛ وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري تقول إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

استهدف قصف إسرائيلي محيط العاصمة السورية دمشق، في وقت متأخر من مساء الأحد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوريّ ("سانا")، وسط تقارير عن قصف منزامن لمدفعية الاحتلال، استهدفت أطراف بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي.

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وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الهجوم الإسرائيلي استهدف منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن. لافتا إلى أنه رصد 62 هجوما إسرائيليا على مواقع في سورية منذ مطلع العام الجاري.

ولفت المرصد إلى أن إسرائيل شنت 30 هجوما على أهداف في سورية منذ بدء الحرب على غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، "بينها 10 استهدافات برية بقذائف صاروخية، و19 جوية، وضربة واحدة لا يعلم إذا كانت جوية أم برية".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة للنظام السوري أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق"، فيما أشارت التقارير أن الهجوم الإسرائيلي شهد كذلك استهداف "نقاط تابعة لقوات الدفاع الجوي".

في حين أفاد المرصد بأن "انفجارات عنيفة دوت في دمشق ومحيطها، وصواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام تحاول التصدي لأهداف في سماء المنطقة".

ووفقا للمرصد، فإن المواقع المستهدفة هي المنطقة الممتدة من السيدة زينب لمطار دمشق الدولي في ريف دمشق، حيث يوجد مقرات عسكرية ومستودعات للأسلحة تابعة لحزب الله اللبناني، وميليشيات موالية لإيران.

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