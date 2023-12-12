4 شهداء وجرحى بقصف مسيرة للاحتلال موقعا في جنين

اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافات مدينة جنين فجر اليوم، وشرعت بعمليات تخريب للشوارع وممتلكات الفلسطينيين، وعبثت في المحال التجارية وحطمت واجهاتها، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المسلحين.

مكان استهداف الشبان بالبلدة القديمة في جنين صباح اليوم الثلاثاء (فيسبوك)

استشهد 4 شبان وأصيب 5 على الأقل بجروح بينها خطيرة جدا في البلدة القديمة في جنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك جراء تعرضهم للقصف من قبل طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء.

أفاد مدير مستشفى جنين وسام بكر، بأن أربعة شبان، واصابة، وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة، وثائر أبو التين.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 4 شهداء إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين.

شهداء مدينة جنين اليوم الثلاثاء

وجاء في بيان مقتصب صادر عن مستشفى ابن سينا: "وصلنا إصابة بالرصاص الحي بالفخذ وشظايا بالرجلين، إثر اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين فجر اليوم".

وقصفت قوات الاحتلال بطائرة مسيرة موقعا في البلدة القديمة في جنين، وذلك خلال عملية الاقتحام الواسعة التي قامت بها منذ ساعات الفجر، تخللتها مواجهات واشتباكات واقتحامات طالت عشرات المنازل.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافات مدينة جنين فجر اليوم، وشرعت بعمليات تخريب للشوارع وممتلكات الفلسطينيين، وعبثت في المحال التجارية وحطمت واجهاتها، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المسلحين.

ووسعت قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في جنين ومخيمها، لتشمل الأحياء الشمالية للمدينة.

وحاصرت قوات الاحتلال مستشفيات المدينة، وأعاقت حركة الطواقم الطبية والإسعافات، فيما استهدف مسلحون آليات الاحتلال بالعبوات محلية الصنع، وإطلاق الرصاص باتجاهها خلال تصديهم للاقتحام.

ودارت اشتباكات عنيفة قرب مستشفى الرازي في جنين، حيث انفجرت عبوة محلية الصنع أثناء عبور آليات للاحتلال في محيط مخيم جنين. كما تجدد إطلاق نار كثيف في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال محيط المخيم، وسمع دوي انفجار قوي.

وشنت قوات الاحتلال حملة تفتيش ومداهمات للمنازل في المخيم وأحياء الجابريات، وطلعة الغبس، وأبو ظهير، ومنطقة البيادر، وحي المراح وسط اندلاع مواجهات.

كما اندلعت مواجهات على مدخل بلدتي اليامون والسيلة الحارثية غرب جنين، فيما شهد سماء المدينة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيرة.