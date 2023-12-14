إسرائيليات | أخبار
14/12/2023 - 11:35

غارات إسرائيليّة تستهدف عدّة مواقع بجنوبيّ لبنان... واستهداف موقع إسرائيليّ

استهدفت غارات إسرائيليّة عدّة مواقع لحزب الله جنوبيّ لبنان؛ وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بـ"تعرُّض المنطقة الواقعة ما بين علما الشعب والناقورة  لقصف مدفعي معاد (إسرائيلي)".

غارات إسرائيليّة تستهدف عدّة مواقع بجنوبيّ لبنان... واستهداف موقع إسرائيليّ

(Getty Images)

تواصَل تبادُل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، اليوم الخميس، وذلك في اليوم التاسع والسّتّين للحرب على غزة؛ وشهد اليوم استهداف طيران ومدفعية الجيش الإسرائيليّ لعدّة مواقع في جنوبيّ لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف موقع إسرائيليّ.

وأكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مواصلة "العدو الاسرائيلي اعتداءاته على المناطق الجنوبية"، لافتة إلى أن "مقاتلاته الحربية شنّت 3 غارات جوية بين الساعة العاشرة والربع والعاشرة و45 دقيقة صباح اليوم، استهدفت جبل كحيل الواقع بين بلدتي مارون الراس وعيترون، حيث ألقت في كل غارة صاروخَي أرض - جوّ على المنطقة المستهدَفة، والتي تعالت منها سحب الدخان الكثيف".

ونعى حزب الله في بيانات منفصلة أصدرها أمس الأربعاء، ثلاثة من مقاتليه، فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، "باستشهاد شخصين وجرح آخر خلال استهداف الطيران المعادي (الإسرائيلي) منزلا في بلدة ياطر وتدميره".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن قواته هاجمت "خلايا" عديدة لحزب الله، و"بنى تحتيّة، ومبنى عسكري للمنظمة". وأضاف أنه "رصد عددا من الصواريخ المنطلقة من الأراضي اللبنانية، سقطت في مناطق مفتوحة" في شمالي البلاد، مشيرا إلى أن قوّاته "قامت بمهاجمة مصادر إطلاق النار في الأراضي اللبنانية".

تغطية خاصّة ومتواصلة:

غزة غزة الان مباشر طوفان الأقصى الحرب على غزة فلسطين لبنان حزب الله إسرائيل لبنان الان مباشر جبل كحيل مارون الراس عيترون

التعليقات