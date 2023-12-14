غارات إسرائيليّة تستهدف عدّة مواقع بجنوبيّ لبنان... واستهداف موقع إسرائيليّ

تواصَل تبادُل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، اليوم الخميس، وذلك في اليوم التاسع والسّتّين للحرب على غزة؛ وشهد اليوم استهداف طيران ومدفعية الجيش الإسرائيليّ لعدّة مواقع في جنوبيّ لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف موقع إسرائيليّ.

وأكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، مواصلة "العدو الاسرائيلي اعتداءاته على المناطق الجنوبية"، لافتة إلى أن "مقاتلاته الحربية شنّت 3 غارات جوية بين الساعة العاشرة والربع والعاشرة و45 دقيقة صباح اليوم، استهدفت جبل كحيل الواقع بين بلدتي مارون الراس وعيترون، حيث ألقت في كل غارة صاروخَي أرض - جوّ على المنطقة المستهدَفة، والتي تعالت منها سحب الدخان الكثيف".

ونعى حزب الله في بيانات منفصلة أصدرها أمس الأربعاء، ثلاثة من مقاتليه، فيما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، "باستشهاد شخصين وجرح آخر خلال استهداف الطيران المعادي (الإسرائيلي) منزلا في بلدة ياطر وتدميره".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن قواته هاجمت "خلايا" عديدة لحزب الله، و"بنى تحتيّة، ومبنى عسكري للمنظمة". وأضاف أنه "رصد عددا من الصواريخ المنطلقة من الأراضي اللبنانية، سقطت في مناطق مفتوحة" في شمالي البلاد، مشيرا إلى أن قوّاته "قامت بمهاجمة مصادر إطلاق النار في الأراضي اللبنانية".

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