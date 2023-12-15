الجيش الإسرائيليّ يعلن تدمير موقع لحزب الله ومهاجمة مسلّحين بلبنان

قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت منزلا في يارين"، مشيرة إلى "قصف لأطراف حولا". كما أفادت بأن "قصفا مدفعيا بالقذائف الفوسفورية، استهدف منطقة اللبونة".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تدمير موقع لحزب الله، ومهاجمة مسلّحين في جنوبيّ لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائرة تابعة لسلاح الجوّ، قصفت ودمّرت هدفا إرهابيا لتنظيم حزب الله الإرهابي في الأراضي اللبنانية"، مضيفا أن "طائرة تابعة للقوات الجوية هاجمت مخرّبا كان يعمل في الأراضي اللبنانية قرب منطقة ’زرعيت’".

ووفق البيان ذاته، "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي في ساعات الصباح مخرّبيْن مسلّحين كانا يعملان في الأراضي اللبنانية بالقرب من منطقة يارون".

في المقابل، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيرة معادية (إسرائيلية) استهدفت منزلا في يارين"، مشيرة إلى "قصف لأطراف حولا". كما أفادت بأن "قصفا مدفعيا بالقذائف الفوسفورية، استهدف منطقة اللبونة".

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