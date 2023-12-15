مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية بغزة

قتل الجيش الإسرائيلي 3 أسرى في قطاع غزة أحدهم شاب عربي من منطقة النقب، وذلك خلال المعارك الدائرة في حي الشجاعية بقطاع غزة؛ حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة.

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ومن بين الأسرى الشاب سامر فؤاد الطلالقة من بلدة حورة بالنقب وأسير إسرائيلي يدعى يوتام حاييم، فيما لم يتم الإعلان عن هوية الأسير الثالث بسبب رفض عائلته.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هغاري، مقتل الأسرى الثلاثة اليوم عن "طريق الخطأ وبعد الاشتباه بهم خلال المعارك في حي الشجاعية".

وفي التفاصيل، فإن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على الأسرى الثلاثة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم، وبعد عمليات بحث جرى العثور على جثامينهم والاشتباه بهوياتهم، حيث تقرر نقلهم للفحص في إسرائيل والتي بينت أن الحديث يدور عن أسرى محتجزين في قطاع غزة.

ويستدل من التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي، أن الحادثة وقعت في أحد شوارع حي الشجاعية حيث تدور المعارك ويحظر تجول السكان في المكان.

وقال هغاري إن "الحادثة وقعت في منطقة تشهد قتالا ومعارك ضارية مع ’إرهابيين’ كثر، وتقديراتنا تشير إلى أن المختطفين هربوا أو أخلي سبيلهم من مكان احتجازهم بسبب المعارك التي شهدتها الأيام الأخيرة".

وردا على سؤال في ما لو كانت هناك إشارات من الأسرى قبيل إطلاق النار عليهم، رد هغاري بالقول إن "التحقيق وجمع القرائن والأدلة لا يزال جاريا، سيما وأننا نخوض حربا تشهد الكثير من المعارك وفي منطقة قتال معقدة جدا، ومع ذلك فقد كان ذلك خطأ تراجيديا ونحن نقوم بالتحقيق فيه حتى النهاية من أجل عرض كل ما حدث".

وفي السياق، تشير التقديرات في الحكومة الإسرائيلية إلى أن "خطوة معينة" في سياق مفاوضات حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ستخرج إلى حيز التنفيذ وسيتم الدخول في مفاوضات كهذه الأسبوع المقبل؛ حسبما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه "بالنسبة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، توجد لدى رئيس الموساد وفريقه حرية عمل كاملة من أجل أن يدفع ويقوم بكل ما هو مطلوب، وبضمن ذلك عقد لقاءات مع وسطاء".