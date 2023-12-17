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17/12/2023 - 10:29

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وإصابة مباشرة لمبنى في "ساسا"

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق من جنوب لبنان نحو بلدة "ساسا" في الجليل الأعلى وحقق الصاروخ إصابة مباشرة بمبنى دون تسجيل إصابات

حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وإصابة مباشرة لمبنى في

الحدود اللبنانية مع فلسطين (Getty images)

استهدف مقاتلو حزب الله، صباح اليوم الأحد، مواقع إسرائيلية عسكرية على طول الحدود مع لبنان، وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة عن تحقيق إصابات مؤكدة.

فيما يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي على بلدات وقرى في جنوب لبنان يزعم أنها مواقع عسكرية لحزب الله.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق من جنوب لبنان نحو بلدة "ساسا" في الجليل الأعلى وحقق الصاروخ إصابة مباشرة بمبنى دون تسجيل إصابات.

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