حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية وإصابة مباشرة لمبنى في "ساسا"

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق من جنوب لبنان نحو بلدة "ساسا" في الجليل الأعلى وحقق الصاروخ إصابة مباشرة بمبنى دون تسجيل إصابات

استهدف مقاتلو حزب الله، صباح اليوم الأحد، مواقع إسرائيلية عسكرية على طول الحدود مع لبنان، وأعلن حزب الله في بيانات منفصلة عن تحقيق إصابات مؤكدة.

فيما يرد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي على بلدات وقرى في جنوب لبنان يزعم أنها مواقع عسكرية لحزب الله.

استهداف مبنى في "ساسا" في الجليل الأعلى بصاروخ مضاد للدروع من لبنان... توثيق لاستهداف المبنى#لبنان pic.twitter.com/ruwvsguDu4 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 17, 2023

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق من جنوب لبنان نحو بلدة "ساسا" في الجليل الأعلى وحقق الصاروخ إصابة مباشرة بمبنى دون تسجيل إصابات.