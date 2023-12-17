سورية: هجوم إسرائيلي على مواقع في محيط دمشق وسماع دوي انفجارات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات عدوانية على مواقع في محيط العاصة السورية، دمشق بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية مساء اليوم، الأحد، وأفادت بأن الدفاعات الجوية "تتصدى لأهداف معادية" في محيط دمشق، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات في سماء المنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وذكر التلفزيون الرسمي التابع للنظام السوري أن "عدوانا إسرائيليا يستهدف محيط العاصمة دمشق"، في قالت وكالة الأنباء السورية ("سانا") إن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لصواريخ معادية في محيط دمشق وتسقط بعضها"، كما أكدت "إصابة عسكريين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية".

تفاصيل أوفى تباعا...