شركة "بريتش بتروليوم" تعلق عبور ناقلات النفط في البحر الأحمر

أعلنت شركة "بريتش بتروليوم"، النفطية الرائدة، أنها قررت تعليق جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر مؤقتا بعد الهجمات التي شنتها قوات جماعة الحوثي مستهدفة المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

قررت شركة "بريتش بتروليوم" (BP) البريطانية، تعليق جميع عمليات عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، لتنضم بذلك إلى شركات شحن كبرى قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر.

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وقالت الشركة النفطية الرائدة، في بيان، إن "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا تمثل أولوية للشركة"، وأضافت "في ظل تدهور الوضع الأمني للشحن في البحر الأحمر قررنا تعليق جميع عمليات المرور عبر البحر الأحمر مؤقتا".

يذكر أن الحوثيين شنوا خلال الفترة الماضية عدة هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر. كما كثفوا هجماتهم خلال الشهر الحالي، ما دفع عددًا من شركات الشحن العالمية إلى توقيف عملها مؤقتًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقارير حول تعرض ثلاث سفن لهجمات صاروخية في البحر الأحمر، حيث أصيبت سفينتان بصاروخين أطلقهما الحوثيون من اليمن، بحسب ما أفاد مصدر ملاحي يمني تحدث لقناة "الجزيرة".

واعترضت القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها عشرات الصواريخ والطائرات المُسيّرة الحوثية في البحر الأحمر خلال الأسابيع الأخيرة، في هجمات أكدت الجماعة أنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل، تضامنا فصائل المقاومة في غزة.

وكثفت جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن هجماتها على السفن في البحر الأحمر لإظهار دعمها للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 73 يوما.

ودفعت هجمات الحوثيون بعض شركات الشحن إلى إعادة توجيه السفن لتجنب المنطقة. وفيما يلي الشركات التي تفكر أو قررت إيقاف الشحن مؤقتا عبر البحر الأحمر:

"إيفرغرين لاين"

أعلنت شركة "إيفرغرين لاين"، التايوانية، في بيان صدر عنها اليوم، الإثنين، أنها قررت تعليق قبول الشحن لإسرائيل مؤقتًا وبأثر فوري، وأصدرت الشركة تعليمات لسفن الحاويات التابعة لها بتعليق الملاحة عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، وقالت إنه "سيتم إعادة توجيه سفننا التي كان مقررًا أن تعبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح".

وأضافت إيفرغرين أن السفن الموجودة في الخدمات الإقليمية لموانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة وتنتظر إشعارا آخر، بينما سيتم إعادة توجيه سفن الحاويات التي من المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر حول رأس الرجاء الصالح لمواصلة رحلاتها إلى الموانئ.

"سي إم إيه - سي جي إم"

قالت مجموعة الشحن الفرنسية "سي إم إيه - سي جي إم" (CMA - CGM) في 16 كانون الأول/ ديسمبر، إنها أوقفت مؤقتا جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في المنطقة.

"هاباغ لويد"

قالت شركة شحن الحاويات الألمانية "هاباغ لويد"، يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إنها تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم. وأصاب مقذوف يعتقد أنه طائرة مسيرة سفينتها "الجسرة" أثناء إبحارها بالقرب من الساحل اليمني. ولم يصب أي من أفراد الطاقم.

"ميرسك"

قالت شركة "إيه.بي مولر - ميرسك" الدنماركية يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إنها ستوقف جميع شحنات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب "حادث وشيك" تعرضت له سفينة لها في اليوم السابق. وقالت الشركة إن السفينة استُهدفت بصاروخ أثناء سفرها من صلالة بسلطنة عمان إلى جدة بالمملكة السعودية.

"أورينت أوفرسيز كونتينر لاين"

كما أوقفت شركة "أورينت أوفرسيز كونتينر لاين" قبول البضائع من وإلى إسرائيل حتى إشعار آخر، بسبب مشاكل تشغيلية، حسبما ذكرت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينتال أوفرسيز (إنترناشيونال) المحدودة ومقرها هونغ كونغ، يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.