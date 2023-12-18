حزب الله والجيش الإسرائيلي يواصلان تبادل القصف

أعلن حزب الله، تنفيذ 10 هجمات، الأحد، استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات جنود إسرائيليين على طول المنطقة الحدودية مع لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع ومجموعات مسلحة في الجنوب اللبناني.

واصل حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، إطلاق الصواريخ باتجاه مناطق الجليل الأعلى وقصف المواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية للحدود، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف العديد من القرى في الجنوب اللبناني.

ودوت صافرت الإنذار صباح اليوم الإثنين، في منطقة الجليل الأعلى محذرة من هجمات صاروخية محتملة من لبنان، في وقت يتواصل تبادل القصف في المناطق الحدودية مع لبنان، بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، بالتوازي مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من الصواريخ في منطق مفتوحة في الجليل الغربي، دون أن تبلغ عن إصابات أو أضرار.

وعقب ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي قصفا على بلدة عيترون ومحيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة.

وأعلن حزب الله، تنفيذ 10 هجمات، الأحد، استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات جنود إسرائيليين على طول المنطقة الحدودية مع لبنان، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع ومجموعات مسلحة في الجنوب اللبناني.