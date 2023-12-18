واشنطن تعلن تشكيل تحالُف دوليّ لحماية التجارة في البحر الأحمر بظلّ هجمات الحوثيين

أعلن وزير الدفاع الأميركيّ، لويد أوستن، عن تشكيل قوة "عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن.

أعلنت واشنطن، قبيل انتصاف ليل الإثنين، عن تشكيل تحالف دوليّ متعدد الجنسيّات، لحماية التجارة في البحر الأحمر، بعد هجمات الحوثيين في ظلّ الحرب على غزة.

وأعلن وزير الدفاع الأميركيّ، لويد أوستن، عن تشكيل قوة "عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن.

وذكر أن "واشنطن ستقود العملية بمشاركة بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا".

وأضاف أن "الدول المشاركة في العملية متعددة الجنسيات، ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وقال إن "التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، يهدد التدفق الحر للتجارة، وينتهك القانون الدولي، ويتطلب عملا جماعيا".

وفي وقت سابق الإثنين، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال لقائه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، إن الهجمات التي يشنّها الحوثيون في البحر الأحمر؛ "تهديد لحرية الملاحة في العالم أجمع"، فيما قال الأخير إن واشنطن "تقود قوة عمل متعددة الجنسيات لدعم المبدأ الأساسي لحرية الملاحة".

وأضاف: "نعتقد أن هذه ليست حربنا فقط، بل حربكم أيضًا من نواحٍ عديدة، لأنكم تقودون قوى الحضارة في العالم".

وتابع: "إنها معركة ضد المحور الإرهابي الإيراني الذي يهدد الآن بإغلاق المعبر البحري في مضيق باب المندب؛ وهذا يشكّل تهديدا لحرية الملاحة في العالم أجمع. وإنني أقدر حقيقة قيامكم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المضيق. وهذه ليست مصلحة إسرائيلية فحسب، بل مصلحة العالم المتحضّر برمّته".

وأشار أوستن إلى أن واشنطن تشكل "قوّة عمل متعدّدة الجنسيات، لدعم المبدأ الأساسي المتمثل في حرية الملاحة... ويجب أن يتوقف دعم إيران لهجمات الحوثيين على السفن التجارية".

وشدّد على مواصلة "تزويد إسرائيل بالمعدات اللازمة حتى تتمكن من الدفاع عن (نفسها)، بما في ذلك الذخيرة، والمركبات التكتيكية، وأنظمة الدفاع الجوي".