مصر: انتهاء مسار مفاوضات سدّ النهضة دون تحقيق نتائج ونحتفظ بحق الدفاع عن أمننا المائيّ

قالت وزارة الري المصرية، إن المفاوضات انتهت دون أي نتيجة، واتهمت إثيوبيا برفض أي حلول وسط من الناحية الفنية والقانونية، و"تمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".

أعلنت مصر، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والسودان دون تحقيق أي نتيجة، مشددة على احتفاظها بحق الدفاع عن أمنها المائي.

وهذا المسار سبق إطلاقه في إطار توافق بين دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) وإثيوبيا على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.

وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية، في بيان، إن "الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من حلول وسط من الناحية الفنية والقانونية من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".

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