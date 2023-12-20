ماليزيا تحظر على شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم" الرسو بموانئها

رئيس الحكومة الماليزية: إن بلادنا ستمنع شركة "ZIM" لخدمات الشحن الإسرائيلية، من الرسو في موانئنا ونحظر أيضا السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها

قالت الحكومة الماليزية، الأربعاء، إنها منعت شركة "ZIM" لخدمات الشحن الإسرائيلية، من الرسو في أي من موانئ الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، وذلك رفضا للحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في خطوة لدعم لفلسطين، ورفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر إبراهيم في البيان، أن بلاده "تحظر أيضا السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وستمنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها"؛ مؤكدا أن الحظر "ساري المفعول على الفور".

وزاد: "هذه العقوبات هي رد على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية، وتخرق القانون الدولي من خلال استمرار المجازر والفظائع ضد الفلسطينيين".

ويأتي القرار بالتزامن مع أزمة تشهدها منطقة البحر الأحمر، بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب "تضامنا مع قطاع غزة".

وأعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الإثنين، تشكيل تحالف دولي لحماية التجارة في البحر الأحمر، يتألف من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا، إلى جانب الولايات المتحدة.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، علاوة على الدمار الهائل في البنية التحتية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة.