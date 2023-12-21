محكمة العدل الأوروبيّة تؤكّد أنّ حظر "ويفا" لدوري السوبر الذي يقوده رئيس ريال مدريد ينتهك القانون

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن الإجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم، لعرقلة إنشاء دوري السوبر المنافس، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي للعبة.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن "قواعد ’فيفا’ و’ويفا’ التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبقة، مثل دوري السوبر، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانوني".

ووصفت وكالة أسوشييتد برس للأنباء القرار بأنه "قرار تاريخي بشأن مستقبل مسابقات أندية كرة القدم".

ونظرت المحكمة في القضية العام الماضي، بعد فشل السوبر ليغ عند إطلاقه في نيسان/ أبريل 2021. ووصف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين قادة الأندية بـ"الثعابين" و"الكاذبين"، وهدد بحظر اللاعبين من الأندية المشاركة في السوبر ليغ.

وبدأت الشركة التي شكلها 12 ناديًا -يقودها الآن ريال مدريد وبرشلونة فقط بعد انسحاب يوفنتوس هذا العام- إجراءات قانونية لحماية موقفها، وطُلب من محكمة العدل أن تبت في نقاط قانون الاتحاد الأوروبي من قبل محكمة مدريد.

واتهمت الأندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بانتهاك القانون الأوروبي من خلال استغلال هيمنته على سوق مسابقات كرة القدم.

وقالت المحكمة: ”إن قواعد الفيفا واليويفا التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية خاضعًا لموافقتهم المسبقة، مثل دوري السوبر ليغ، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانونية... لا يوجد إطار لقواعد الفيفا واليويفا يضمن أن تكون شفافة وموضوعية وغير تمييزية ومتناسبة".

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