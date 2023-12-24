تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيليّ وحزب الله: إغلاق طرقات في الجليل الأعلى

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش لإسرائيلي، شنّ هجمات على مواقع في جنوبي البلاد، واستهدف أطراف بلدات منها عيترون واللبونة، حيث قالت إن الجيش الإسرائيلي عمد إلى شنّ "غارات عنيفة" استهدفتها. وأُغلقت طرقات في الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمنيّ.

شنّ الجيش الإسرائيليّ غارات، واستهدف بالمدفعيّة، اليوم الأحد، عدة مناطق في جنوبيّ لبنان، فيما أعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيليّة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش لإسرائيلي، شنّ هجمات على مواقع في جنوبي البلاد، واستهدف أطراف بلدات منها عيترون واللبونة، حيث قالت إن الجيش الإسرائيلي عمد إلى شنّ "غارات عنيفة" استهدفتها.

وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان أصدره اليوم، إنه "استكمل موجة واسعة من الهجمات على سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية"، مضيفا أن طائراته المقاتِلة "هاجمت قبل وقت قصير، سلسلة من الأهداف العسكرية لمنظمة حزب الله في لبنان، ومن بين الأهداف التي تم الهجوم عليها؛ بنى تحتية إرهابية، ومبان عسكرية، ومواقع الإطلاق".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه بناء على تقييم الجيش الإسرائيلي، تم إغلاق عدد من الطرق والمفترقات في الجليل الأعلى بسبب الوضع الأمنيّ.

وارتفعت حصيلة قتلى حزب الله، أمس السبت، إلى 123 شهيدا منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر، بعد إعلانه استشهاد ثلاثة من مقاتليه في المواجهات مع جيش الاحتلال عند حدود لبنان الجنوبية.

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