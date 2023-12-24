الإعلان عن مقتل 13 جنديا وضابطا إسرائيليا بغزة

ارتفعت حصيلة الجنود والضباط من الجيش الإسرائيلي القتلى منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 485 قتيلا، بينهم 156 قتلوا منذ بدء التوغل البري في القطاع يوم 27 أكتوبر.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، مقتل 8 من جنوده في معارك جنوب ووسط قطاع غزة، وكذلك إصابة 11 بجروح غالبيتها خطيرة، ومساء أمس السبت، أعلن عن مقتل 5 جنود، وبذلك ترتفع حصيلة قتلاه المعلن عنها خلال أقل من 12 ساعة إلى 13.

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وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الجنود الثمانية قتلوا بمعارك في جنوب ووسط غزة، باستهداف آلية هندسية مدرعة بقذائف مضادة للدروع تسبب بمقتل ثلاثة وإصابة اثنين بجراح خطيرة، وتفجير مبنى كانوا بداخله تسبب بإصابة عشرة آخرين، بينها 3 إصابات خطيرة، وتفجير جيب هامر أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثالث بجراح خطيرة.

ومساء أمس السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 آخرين من جنوده أحدهم قائد فرقة في لواء "ناحال"، بينهم 4 في معارك جنوب غزة وآخر في شمال القطاع.

وبذلك، ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 485 قتيلا، بينهم 156 قتلوا منذ بدء التوغل البري في القطاع يوم 27 أكتوبر.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإعادة النظر في مسألة استخدام المركبات الخفيفة في قطاع غزة، وكذلك في الطرق اللوجستية التي تعتبر أكثر حماية.

وأشار إلى أنه يوجد في قطاع غزة مئات من المركبات الخفيفة التابعة للجيش الإسرائيلي، من مختلف الأنواع في الأماكن التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي.