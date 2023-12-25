هجوم إسرائيلي على مواقع في محيط دمشق

هجوم إسرائيلي يستهدف موقعين لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق، في الهجوم العدواني الـ70 الذي أحصاه المرصد السوري على مواقع في سورية منذ مطلع العام الجاري.

صورة متداولة للقصف في منطقة السيدة زينب في محيط دمشق

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، هجوما عدوانيا على أهداف في محيط دمشق، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات في منطقة السيدة زينب، جنوب العاصمة السورية.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت موقعين لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق".

ولفتت إلى "دوي انفجارات عنيفة وتصاعد أعمدة الدخان من الموقعين".

وبحسب المرصد، فإن الموقعين المستهدفين هما "مزرعتان قرب إدارة الحرب الإلكترونية التابعة لجيش النظام (السوري)"، وقال إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقعين وسط معلومات عن وقوع قتلى.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام الجاري، 70 هجوما شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواقع في الأراضي السورية، بينها 47 جوية و23 برية.

وقال إن "تلك الضربات أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 138 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات". وتسببت هذه الهجمات بمقتل 116 من العسكريين بالإضافة لإصابة 130 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

ووفقا للمرصد، فإن مواقع الأهداف التي هاجمتها إسرائيل تنوعت بين دمشق وريفها (27)، والقنيطرة (16) وحماة (2)، وطرطوس (3)، وحلب (8)، والسويداء (4)، ودرعا (13)، وحمص (4)، ودير الزور (2).