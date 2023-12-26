تقرير: انفجارات قرب سفينة على بعد 50 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن

حذّر عبد السلام من مساعي إسرائيل لـ"توريط العالم بتوسيع الصراع خصوصًا في المنطقة العربية والإسلامية"، وحذّر من منح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "طوق النجاة"، على حد تعبيره...

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، صباح اليوم الثلاثاء، إننا "تلقّت بلاغا عن حادث وقع على بعد 50 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن".

وكانت قد قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، مساء الأحد، إن صاروخا أطلقته بارجة أميركية انفجر قرب سفينة تابعة لجمهورية الغابون في البحر الأحمر، وذلك في منشور للمتحدث الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، محمد عبد السلام، الأربعاء الماضي، إن العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة اليمنية في البحر الأحمر "ليست مصدر قلق سوى لإسرائيل لدفعها نحو وقف عدوانها ورفع حصارها عن غزة".

وحذّر عبد السلام من مساعي إسرائيل لـ"توريط العالم بتوسيع الصراع خصوصًا في المنطقة العربية والإسلامية"، وحذّر من منح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "طوق النجاة"، على حد تعبيره

وأضاف "يجب على الجميع رفع الصوت عاليا لوقف فوري للعدوان ورفع الحصار عن غزة".

وتعليقا على تشكيل التحالف في البحر الأحمر، توعد زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، باستهداف البوارج الأميركية ردا على "أي تصعيد بالبحر الأحمر".

وتستهدف الجماعة السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل لدى مرورها بمضيق باب المندب، "تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض لحرب متواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.