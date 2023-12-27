إرجاء القرار بشأن تأجيل الانتخابات المحلية لحين الحصول على رأي الجيش

قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، إرجاء قرارها بشأن تأجيل موعد انتخابات السلطات المحلية من عدمه، إلى حين الحصول على توضيح من الجيش الإسرائيلي بشأن إمكانية تسريح نحو ألفين و200 مرشح، من خدمة الاحتياط في صفوف الجيش. وستجتمع الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، لاتخاذ قرار بشأن موعد الانتخابات.

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جاء ذلك في قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، في مقترح للتسوية عرضه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل الخلافات بين وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش ("الصهيونية الدينية")، والداخلية، موشيه أربيل ("شاس")، حول تأجيل الانتخابات المقررة في 30 كانون الثاني/ يناير المقبل، في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويمهل قرار الحكومة، الجيش الإسرائيلي، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد، الخميس، لتوضيح موقفه "بشأن إمكانية تسريح 2,189 مرشحا لانتخابات السلطات المحلية الموجودين حاليا في الخدمة العسكرية النشطة ضمن قوات الاحتياط"، وتحديد المرشحين الذين يكمن تسريحهم من الخدمة وأولئك الذين يتعذر تسريحهم.

ويلزم قرار الحكومة، الجيش، تقديم موقفه بهذا الشأن لسكرتارية الحكومة، على أن يتضمن تحديدا للبلدات التي يتعذر تسريح مرشحين للانتخابات المحلية فيها، على أن تجتمع الحكومة يوم الأحد 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لبحث المعطيات التي سيقدمها الجيش واتخاذ قرار بشأن تأجيل الانتخابات بناء على هذه المعطيات.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دفعت وزارة الداخلية الإسرائيلية بمذكرة قانون لتأجيل انتخابات السلطات المحلية، التي كان من المقرَّر إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك لمدة ثلاثة شهور. وصادق الكنيست على تأجيل الانتخابات، حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2024.

ويستوجب تأجيل الانتخابات إجراء تعديل قانوني جديد بمصادقة اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للحكومة، ومن ثم إعداد القانون لمراحل التشريع النهائية في لجنة الداخلية التابعة للكنيست، وبعد أن تصادق اللجنة على التعديلات، يجب أن يتم التصويت على القانون في الهيئة العامة للكنيست، وتمريره في قراءات ثلاث، ليصبح نافذا.