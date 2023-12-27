غانتس يُلمح إلى بقائه في الحكومة حتى بانتهاك الاتفاق الائتلافي

ألمح رئيس حزب "المعسكر الوطني" والوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، إلى أنه عازم في البقاء ضمن الحكومة حتى في حالة انتهاك الاتفاق الائتلافي الذي وقعه مع حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الأربعاء.

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يأتي ذلك في ظل مساع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى إنهاء ولاية مفوضة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، بما يخالف الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"المعسكر الوطني"، وفي أعقاب جلسة ثلاثية جمعت بين نتنياهو وغانتس وبن غفير، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول ولاية بيري.

وينص الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"المعسكر الوطني" الذي أفضى إلى دخول الأخير إلى حكومة الطوارئ الإسرائيلية في أعقاب الحرب على قطاع غزة، على تمديد ولاية رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بما في ذلك المفوض العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ومفوضة السجون الإسرائيلية، بيري.