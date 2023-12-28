السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية تنشر فيديو يصوّر هجوما لحماس في سيول وتسحبه بعد اعتراض السلطات

أفادت سيول في بيان، اليوم الخميس، بأن "قتل وخطف مدنيين إسرائيليين بأيدي حماس أمر لا يُبرّر، لكن قيام السفارة الإسرائيلية بإنتاج وتوزيع فيديو يتضمن مقارنة مع الوضع الأمني في بلد آخر هو أمر غير مناسب".

سحبت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية عن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يصوّر ملثّمين يهاجمون مدنيين في سيول في إشارة إلى هجوم حركة حماس المباغت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، اعتبرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "غير مناسب".

وأفادت سيول في بيان، اليوم الخميس، بأن "قتل وخطف مدنيين إسرائيليين بأيدي حماس أمر لا يُبرّر، لكن قيام السفارة الإسرائيلية بإنتاج وتوزيع فيديو يتضمن مقارنة مع الوضع الأمني في بلد آخر هو أمر غير مناسب".

وتابع البيان: "أبلغنا موقفنا إلى سفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية، واتخذوا تدابير لسحب الفيديو المذكور".

ويصف الفيديو الذي لم يعد متوافرا على صفحات السفارة الإسرائيلية، خطف امرأة كورية جنوبية بأيدي مهاجمين مسلحين يفصلونها عن ابنتها يوم عيد الميلاد، وفق مقطع بثته شبكة "واي تي إن" المحلية.

وأرفق الفيديو بتعليق يشير إلى هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، الذي أوقع نحو 1140 قتيلا، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس"، استنادا الى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وجرى خلال الهجوم أخذ نحو 250 رهينة لا يزال 129 منهم محتجزين في غزة، وفق إسرائيل.

وردت إسرائيل بقصف مكثّف للقطاع المحاصر، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى استشهاد 21110 شخصا، بينهم أكثر من ثمانية آلاف طفل وستة آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن حكومة حماس.

وكتبت السفارة في وصفها للمقطع: "تصوروا لو حصل هذا لكم، ماذا كنتم فعلتم؟".

وأوردت "واي تي إن" أن السفير الإسرائيلي في سيول، عكيفا تور، برر نشر المقطع بأنه وسيلة لشرح الحرب على غزة للكوريين الجنوبيين "البعيدين عن إسرائيل"، في منشور أزيل لاحقا عن شبكات التواصل.