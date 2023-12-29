إيران: إعدام 4 أشخاص على صلة بالموساد

وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية قالت إنهم "ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد"، فيما لم تعلق السلطات الإسرائيلية على ذلك.

ذكرت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن السلطات أعدمت 4 أشخاص "على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)".

وقالت الوكالة إنه "جرى صباح يوم‭ ‬الجمعة، إعدام 4 عناصر من مجموعة تخريبية، مرتبطة بالكيان الصهيوني".

وذكرت أنهم "ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد، بتوجيه من مسؤولي الموساد".

ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية أي تعليق فوري على تلك الأنباء.

وكانت السلطات الإيرانية، قد نفذت في السادس عشر من الشهر الجاري، حكمًا بالإعدام بحق إيراني بتهمة "التخابر مع أجهزة استخباراتية أجنبية بما في ذلك الموساد".

وقالت وسائل إعلام إيرانية حينها، إنه "قام بجمع معلومات سرية عن قصد مسبق، وبمشاركة شركائه، قدم هذه الوثائق إلى الأجهزة الأجنبية، وخاصة الموساد".

وأضافت أنه "بعد إلقاء القبض عليه واستكمال التحقيق معه في النيابة العامة، تم توجيه تهمة التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح الكيان الصهيوني المعادي، وجمع معلومات سرية وتقديم معلومات لضابط جهاز تجسس الموساد مباشرة بهدف الإخلال بالنظام والدعاية لصالح الجماعات والمنظمات المناهضة لجمهورية إيران الإسلامية".

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أعدمت طهران أربعة أشخاص آخرين، دينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتتهم طهران إسرائيل بتنفيذ موجة من الهجمات التخريبية وبالاغتيالات المرتبطة ببرنامجها النووي.

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تحتل المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.