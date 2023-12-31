الحوثيون: أميركا تتحمل مسؤولية وتبعات مقتل 10 من قواتنا.. نحذر الدول من "الانخراط بمسلكها الخطير"

حذر سريع باقي الدول من "الانخراط في المسلك الأميركي الخطير لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها على الجميع".

أعلن الحوثيون مقتل وفقدان 10 من أفراد من القوات البحرية إثر استهداف القوات الأميركية ثلاثة زوارق في البحر الأحمر، وحملوا واشنطن "تبعات هذه الجريمة وتداعياتها".

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وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إنه "بينما كانت تقوم القوات البحرية تمارس مهامها الاعتيادية الرسمية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الملاحة البحرية، إضافة إلى أداء واجبها الإنساني والأخلاقي الذي أعلنه اليمن في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من المرور عبر البحر الأحمر تضامنا وإسنادا للشعب الفلسطيني، أقدمت قوات العدو الأميركي على الاعتداء على ثلاثة زوارق تابعة للقوات البحرية اليمنية ما أدى إلى استشهاد وفقدان 10 أفراد من منتسبي القوات البحرية".

وأضاف أن "قوات المسلحة اليمنية وهي تزف في خضم معركة الإسناد لطوفان الأقصى هؤلاء الشهداء من أجل فلسطين، تؤكد أن العدو الأميركي يتحمل تبعات هذه الجريمة وتداعياتها وأن تحركاته العسكرية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنع اليمن من تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني دعما ونصرة للمظلومين في فلسطين وغزة".

وحذر سريع باقي الدول من "الانخراط في المسلك الأميركي الخطير لما سينتج عنه من تداعيات سلبية قد تؤثر تداعياتها على الجميع".

وأشار إلى أن "القوات البحرية نجحت في تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الحاويات ’ميرسك هانغزو’ كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية اليمنية".

وتابع أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد على ما جاء في بياناتها السابقة بشأن منع مرور السفن الإسرائيلية كافة أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، مع حرصها الكامل على حركة الملاحة البحرية إلى كل الوجهات باستثناء الكيان الإسرائيلي".

وشدد على أنه "نجدد نصحنا للدول كافة بعدم الانجرار مع المخططات الأميركية الهادفة إلى إشعال الصراع في البحر الأحمر، وأنها لن تتردد في التصدي لأي عدوان ضد بلدنا وشعبنا، كما نهيب بأبناء شعبنا اليمني وجميع أحرار أمتنا العربية والإسلامية أن يكونوا على يقظة كبيرة والاستعداد للخيارات كافة في سبيل مواجهة التصعيد الأميركي الدعم للكيان الإسرائيلي المجرم والمشجع له لارتكاب المزيد من الجرائم بحق إخواننا في غزة".

تقرير: بريطانيا ستنضم إلى الولايات المتحدة لإطلاق صواريخ على أهداف للحوثيين

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصادر، لم تسمها، قولها إن "بريطانيا تستعد لشن هجمات منسقة مع الشركاء ضد الحوثيين، حيث ستنضم إلى الولايات المتحدة وربما دولة أوروبية أخرى لإطلاق صواريخ على أهداف للحوثيين".

وذكرت المصادر أن "الضربات ضد الحوثيين ستنفذها بريطانيا للمرة الأولى من خلال سلاح الجو أو مدمرة بريطانية".

وأشارت إلى أن "بريطانيا والولايات المتحدة تعملان على إقناع دول أوروبية بالعمل لوقف هجمات الحوثيين".

يأتي ذلك فيما يشن الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ تستهدف سفنًا مرتبطة بإسرائيل بالقرب من مضيق باب المندب الإستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، لممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب حربها المدمرة على قطاع غزة.