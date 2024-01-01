زلزال بقوة 7.4 درجات وسط اليابان وإنذارات من موجات تسونامي محتملة

أكّدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية بعد سلسلة زلازل قوية.

(أ ب)

ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,4 درجات وسط اليابان اليوم الإثنين وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إصدار تحذير من تسونامي وحضّ السكان في المنطقة على الانتقال إلى المرتفعات.

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وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16:10 بالتوقيت المحلي (07:10 بتوقيت غرينتش) "على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات".

وأكّدت الحكومة اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل حتى الآن في المحطات النووية بعد سلسلة زلازل قوية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي "جرى تأكيد عدم وجود أي خلل في محطة شيكا للطاقة النووية (في إيشيكاوا) ومحطات أخرى حتى الآن".

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا عند الساعة 16:21 بالتوقيت المحلي (07:21 بتوقيت غرينتش).

وأغلقت طرق سريعة رئيسية في محيط مركز وقوع الزلازل، كما علقت رحلات قطر شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان؛ بحسب السكك الحديدية اليابانية.

وانقطعت الكهرباء عن حوالي 33500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل، وفق ما أفادت المرافق المحلية.

والمناطق المتضررة هي محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.