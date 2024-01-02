عدوان إسرائيلي يستهدف ريف دمشق

نقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 35: 4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية".

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، عدوانا جويا على عدد من النقاط في ريف العاصمة دمشق، حيث أسفرت الغارات عن بعض الأضرار المادية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 35: 4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار المادية".

والسبت الماضي، قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن إسرائيل استهدفت مدينة حلب بضربة جوية تسببت في وقوع بعض "الخسائر المادية" هناك.

وجاء في البيان أن إسرائيل نفذت "عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفا عددا من النقاط جنوب مدينة حلب".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 6 صواريخ إسرائيلية استهدفت مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات للميليشيات الإيرانية، كما سقط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري؛ دون حدوث أضرار بالمطار.

والأسبوع الماضي، قتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني في سورية جراء ضربة جوية إسرائيلية قرب دمشق.

وأوردت وكالة تسنيم "قتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سورية إثر العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة السيدة زينب في ضواحي العاصمة دمشق".

وعادة ما تشن إسرائيل غارات جوية على مناطق في سورية، بزعم استهدافها مواقع تابعة لإيران، لكنها لم تكن تعلن مسؤوليتها عن تلك الهجمات.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، إعلان مسؤوليته عن بعض الهجمات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بالسابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتشهد حدود وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا ولبنان، توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض مناطق الجليل الأعلى إلى قصف متكرر من الأراضي اللبنانية والسورية، وترد إسرائيل بقصف مضاد.