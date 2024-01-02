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02/01/2024 - 18:15

4 شهداء بينهم القيادي بحماس صالح العاروري بقصف مسيّرة إسرائيليّة جنوب بيروت

أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصدرين أمنيين، تأكيدهما "مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية"، فيما أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، "سقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف مكتب حماس في المشرفية".

4 شهداء بينهم القيادي بحماس صالح العاروري بقصف مسيّرة إسرائيليّة جنوب بيروت

من موقع الانفجار بعيد وقوعه

استشهد 4 أشخاص بينهم القيادي في حماس، صالح العاروري، بالقصف جنوب لبنان، وذلك في قصف مسيّرة اسرائيلية، استهدفت مكتبا لـ"حماس" في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.

وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصدرين أمنيين، تأكيدهما "مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية"، فيما أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، "سقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف مكتب حماس في المشرفية".

وأكدت تقارير إسرائيلية بأنه تمّ اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، العاروري؛ كما نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن مسؤولين أمنيين تأكيدهما "مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري في القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقبل ذلك، ذكرت الوكالة أن "مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية، وسقوط عدد من الجرحى. ووصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين"، قبل أن تؤكد استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين.

تفاصيل أوفى تباعا....

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