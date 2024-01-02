4 شهداء بينهم القيادي بحماس صالح العاروري بقصف مسيّرة إسرائيليّة جنوب بيروت

أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصدرين أمنيين، تأكيدهما "مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية"، فيما أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، "سقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف مكتب حماس في المشرفية".

استشهد 4 أشخاص بينهم القيادي في حماس، صالح العاروري، بالقصف جنوب لبنان، وذلك في قصف مسيّرة اسرائيلية، استهدفت مكتبا لـ"حماس" في المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية.

وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصدرين أمنيين، تأكيدهما "مقتل مسؤول فلسطيني كبير في انفجار ضاحية بيروت الجنوبية"، فيما أكّدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، "سقوط 4 شهداء وعدد من الإصابات في استهداف مكتب حماس في المشرفية".

فيديو آخر من موقع القصف الإسرائيلي في جنوب #بيروت. pic.twitter.com/Vho4OYfW4l — موقع عرب 48 (@arab48website) January 2, 2024

وأكدت تقارير إسرائيلية بأنه تمّ اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، العاروري؛ كما نقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن مسؤولين أمنيين تأكيدهما "مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري في القصف الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت".

سماع دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوب بيروت

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بسماع دوي انفجار في منطقة الشياح - المشرفية جنوب بيروت، وأكّدت " عدم معرفة الأسباب" حتى الآن. pic.twitter.com/Yi7t6Vp5Xv — موقع عرب 48 (@arab48website) January 2, 2024

وقبل ذلك، ذكرت الوكالة أن "مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية، وسقوط عدد من الجرحى. ووصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل المصابين"، قبل أن تؤكد استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين.

فيديو من موقع الانفجار في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن استشهاد 4 اشخاص وإصابة آخرين حتى الآن.



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