بيان لأميركا و11 دولة: هجمات البحر الأحمر مشكلة دولية؛ تقرير: واشنطن أعدّت خيارات لضرب الحوثيين

قال هذا الائتلاف من الدول في بيان، إن "على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي، وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة".

حضّت الولايات المتحدة و11 دولة حليفة، الحوثيين، اليوم الأربعاء، على أن يوقفوا "فورا هجماتهم غير القانونية" على السفن في البحر الأحمر، تحت طائلة "تحمل العواقب"، فيما أشار تقرير إلى أن واشنطن أعدّت خيارات لضرب الحوثيين.

وقال هذا الائتلاف من الدول في بيان، إن "على الحوثيين أن يتحملوا مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي، وحرية انتقال البضائع في الممرات المائية الأساسية في المنطقة".

ويأتي البيان بعد تقارير تفيد بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تنظر في احتمال توجيه ضربات مباشرة للحوثيين، إذا تواصلت الهجمات.

ونقلت "وول ستريت جورنال"، اليوم، عن القيادة الأميركية الوسطى، أن "24 هجوما حوثيا استهدف سفنا تجارية منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن "الجيش الأميركي أعد خيارات لضرب الحوثيين"، مشيرين إلى أن "من تحديات ضرب أهداف للحوثيين أن كثيرا من أنظمة أسلحتهم متحركة".

ومن موقّعي البيان بريطانيا التي أصدرت الإثنين الماضي، تحذيرا للحوثيين باتخاذ "إجراءات مباشرة"، وكذلك أستراليا وكندا وألمانيا واليابان.

وكانت الدولة الإقليمية الوحيدة التي وقعت البيان هي البحرين التي تربطها علاقات متوترة مع إيران التي تدعم الحوثيين.

وتبنى الحوثيون، الأربعاء، عملية استهداف سفينة شحن في البحر الأحمر، في حين أعلنت الشركة المالكة للسفينة زيادة رسوم الشحن بين آسيا وأوروبا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي ووكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو)، عن عملية استهداف السفينة التي ترفع علم مالطا، بدون أن يتسبب ذلك بإصابات أو أضرار.

وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عبر منصّة "إكس": "انتصارًا لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوان والحصارِ، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ (...) عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ CMA CGM TAGE ’سي إم أي سي جي إم تَيج’ كانتْ متجهةً إلى موانئَ فلسطينَ المحتلة".

وبخلاف عادتهم، لم يؤكد الحوثيون نجاح العملية، ولم يكشفوا ما إذا شنّوا هجومهم بصواريخ أو بمسيّرات.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت أنّ الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيّين باتجاه عدد من السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، لكنّهما سقطا في المياه على مقربة منها "من دون أن يتسبّبا بأضرار".

كذلك قالت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري التي تديرها القوات البحرية الملكية، إنّ انفجارات وقعت قرب سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر بين ساحلي اليمن وإريتريا، من دون أن تتسبب بإصابات أو أضرار.

على خطّ موازٍ، أعلنت شركة الشحن الفرنسية العملاقة "سي أم آ سي جي أم" التي تملك السفينة المستهدفة، أنها ستزيد رسومها بمقدار الضعف اعتبارًا من 15 كانون الثاني/ يناير لعمليات الشحن بين آسيا والبحر المتوسط، على خلفية هجمات الحوثيين على السفن.

ودفعت الهجمات العديد من السفن إلى تحويل مسارها إلى رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب إفريقيا، وهو طريق طويل ومكلف.

ومع مرور 12% من التجارة العالمية عبره، بحسب غرفة الشحن البحري الدولية، يعتبر البحر الأحمر بمثابة "طريق سريع" يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس، وبالتالي أوروبا بآسيا.

وهذا الهجوم هو الرابع والعشرين الذي يستهدف سفناً تجارية في البحر الأحمر منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وفق الجيش الأميركي.

والأحد، أعلن الحوثيون مقتل أو فقدان عشرة من عناصرهم جراء قصف أميركي استهدف زوارق هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر. وقال الجيش الأميركي إنه أغرق ثلاثة زوارق حوثية وقتل طواقمها.

ومنذ أسابيع، يشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ تستهدف سفنًا بالقرب من مضيق باب المندب الإستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، معلنين عزمهم على الضغط على إسرائيل بسبب حربها المدمرة على غزة.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي يضم أكثر من 20 بلدًا لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

ويكرّر الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، أنّهم سيواصلون استهداف السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل أو تلك التي يعتقدون أنها متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، طالما لم تدخل كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.