غالانت: نعيد تنظيم صفوفنا شمالي قطاع غزة والعمليات تزداد قوة في جنوبه

غالانت يلمّح إلى انتقال وشيك للمرحلة الثالثة مع العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة، في حين يقول إن جيش الاحتلال سيصعد هجماته وسط وجنوبي القطاع، وتوعد بالقضاء على عناصر المقاومة الفلسطينية، وقال: "لكل من يعتقد أننا سنتوقف؛ سنواصل في تصعيد قوة العمليات".

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الجيش الإسرائيلي يعيد تنظيم صفوفه واستكمال عملياته شمالي قطاع غزة، بهدف "تنفيذ مداهمات وغارات جوية خلال الفترة القريبة المقبلة"، مشيرا إلى "عمليات قوية متصاعدة" جنوبي القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 90 يوما.

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جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها وزير أمن الاحتلال في محيط قطاع غزة قبالة مخيمات المنطقة الوسطى في القطاع المحاصر وتحديدا مخيم البريج، أجرى خلالها "تقييمًا عملياتيًا واستخباراتيًا" لعمليات قوات الاحتلال في المنطقة، "استعدادا لمواصة الأنشطة العسكرية في المنطقة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

وفي إشارة إلى انتقال وشيك إلى "المرحلة الثالثة" من عمليات الاحتلال العسكرية في شمالي قطاع غزة، في ظل تصاعد الضغوطات الأميركية في هذا الإطار، قال غالانت: "في شمال قطاع غزة، تستكمل القوات مهمتها الحالية، وتعيد تنظيم صفوفها بهدف تنفيذ مداهمات وغارات جوية قريبًا".

وأضاف أنه "في وسط القطاع، العملية تتعاظم وتتوسع، والقوات تعمل فوق الأرض وتحت الأرض، وتدمر البنى التحتية المركزية لمنظمة حماس، بما في ذلك الأماكن التي أنتجت فيها حماس جميع صواريخها، وزودت بها قواتها في جميع أنحاء القطاع"، على حد مزاعمه.

وتابع "في جنوب قطاع غزة، العملية قوية وتزداد قوة، فوق الأرض وتحت الأرض. على الإرهابيين الذين بدأوا العد التنازلي لرحيل قوات الجيش الإسرائيلي، يحتاجون إلى تغيير العد – عليهم أن يبدأوا العد التنازلي حتى نهاية حياتهم على هذه الأرض، سيحصل ذلك قريبًا".

وختم بيانه بالقول: "لكل من يعتقد أننا سنتوقف، أقول لهم: سنواصل في تصعيد قوة العمليات".