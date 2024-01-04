"داعش" يتبنى التفجيرين قرب قبر قاسم سليماني في إيران

فجر اثنان من مقاتلي "داعش" الإرهابي حزامين ناسفين وسط تجمع كبير قرب قبر قاسم سليماني في جنوب إيران.

من مكان وقوع التفجيرين (Gettyimages)

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرين اللذين وقعا قرب قبر قاسم سليماني في مدينة كرمان بجنوب إيران وأسفرا عن 84 قتيلا و284 جريحا، أمس الأربعاء.

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وبحسب ما جاء في بيان للتنظيم، فإن اثنين من مقاتليه "فجرا حزاميهما الناسفين وسط تجمع كبير للرافضة المشركين قرب قبر زعيمهم قاسم سليمان بمدينة كرمان جنوبي إيران".

وأضاف البيان أن "عمر الموحد وسيف الله مجاهد توجها إلى تجمع كبير من المشاركين الشيعة بالقرب من قبر قائد ’فيلق القدس’ السابق قاسم سليماني في كرمان، وقاما بتفجير أحزمة ناسفة كانت بحوزتهما ما أسفر عن مقتل وإصابة 300 شخص".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مصدر مطلع، لم تسمه، قوله إن "التحقيقات التي أجريت في مكان الهجوم تظهر أن الهجوم الأول نجم عن هجوم انتحاري".

وأضاف أن "الانتحاري المسؤول عن الانفجار الأول كان رجلا وتقطع جسده بالكامل وتجري عملية تحديد هويته".

وأشار المصدر نفسه إلى أن "الانفجار الثاني يحتمل أن يكون أيضا هجوما انتحاريا، وأن عمليات فحص الكاميرات الأمنية والتحقيقات مستمرة".

مما يذكر أن تفجيرين وقعا بفارق 20 دقيقة في طريق شهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.