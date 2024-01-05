العثور على جثة امرأة داخل مركبة قرب مفرق كفر ياسيف

تم العثور على المرأة داخل السيارة وهي فاقدة للوعي. أجريت لها الفحوصات الطبية، لكنها كانت بلا نبض ولا تنفس، واضطر الطاقم الطبي إلى إعلان وفاتها على الفور.

عُثر على جثة امرأة، في الخمسينيات من العمر، داخل مركبة بالقرب من مفرق قرية كفر ياسيف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "عند الساعة 08:40 ورد بلاغ على خط 101 لنجمة داوود الحمراء في منطقة آشر، حول العثور على امرأة فاقدة الوعي داخل مركبة في منطقة مفتوحة بالقرب من مفرق كفر ياسيف. أبلغ مسعفون ومضمدون عن امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا لا تظهر عليها علامات تدل بأنها على قيد الحياة، وأعلنوا وفاتها".

وقال المسعف أبراهام كيسوس من "نجمة داود الحمراء" إنه "تم العثور على المرأة داخل السيارة وهي فاقدة للوعي. أجرينا لها الفحوصات الطبية، لكنها كانت بلا نبض ولا تنفس، واضطررنا إلى إعلان وفاتها على الفور".

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في أعقاب بلاغ ورد حول حادثة العثور على جثة الامرأة داخل مركبة بالقرب من مفرق كفر ياسيف.

ووفقا للشرطة فإنه فور ورود البلاغ، وصلت قوات من الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق وجمع الأدلة والنتائج من مكان الحادث.

ولم يعرف سبب وفاة المرأة لغاية الآن.