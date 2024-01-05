غارات إسرائيليّة تستهدف مواقع في جنوبيّ لبنان

قصف إسرائيلي يستهدف أطراف عدة بلدات في جنوبيّ لبنان، فيما أعلن الاتحاد الأوروبيّ، اليوم، أن مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للتكتُّل، جوزيب بوريل، يجري اليوم، زيارة إلى لبنان لبحث خفض التوتر بالمنطقة.

استهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الجمعة، مواقع، وأطراف عدة بلدات في جنوبيّ لبنان، و"تطايرت شظايا الصواريخ على موقع للجيش اللبناني" في منطقة الحدب في بلدة عيتا الشعب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلن الاتحاد الأوروبيّ، اليوم، أن مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للتكتُّل، جوزيب بوريل، يجري اليوم، زيارة إلى لبنان لبحث خفض التوتر بالمنطقة.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال لقائه في تل أبيب مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آموس هوكشتاين، أمس الخميس، إن "النافذة الزمنية لحل سياسي مع حزب قصيرة، دولة إسرائيل ملتزمة بتغيير الوضع الأمني عند الحدود".

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