تقرير: حدث أمني يجري عند منطقة باب المندب قبالة سواحل اليمن

منذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرّضت 25 سفينة تجارية كانت تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن إلى هجمات.

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، صباح اليوم السبت، في تقرير صدر عنها إن حدثا أمنيا يجري عند منطقة باب المندب في البحر الأحمر.

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ومنذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، تعرّضت 25 سفينة تجارية كانت تبحر في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن إلى هجمات.

ويُشار إلى أن شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن، أعلنت، أمس الجمعة، أن سفنها التي كان من المقرر أن تعبر البحر الأحمر، ستحوّل مسارها نحو رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، في ظل الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن، وتنضم هذه الشركة لشركات أخرى اتخذت نفس القرار سابقا.

وحضّت 12 دولة الحوثيين، الأربعاء، على "الوقف الفوري لهجماتهم غير القانونية" على السفن في البحر الأحمر، وحذّرتهم من عواقب لم تحددها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، أنشأت الولايات المتحدة مع دول أخرى تحالفا دوليا، لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين في هذه المنطقة الإستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

ويؤكد الحوثيون أنّهم سيواصلون استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو تلك المتّجهة إلى موانئ إسرائيلية، نصرة لأهالي قطاع غزة المحاصر في ظل الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.