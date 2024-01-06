نتنياهو: يجب ألا تتوقف الحرب حتى نحقق كافة أهدافها

نتنياهو: "نحن لا نعطي حصانة لحماس في أي مكان، ونحن نقاتل من أجل استعادة الأمن في الجنوب وأيضا في الشمال".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت إنه "يجب ألا نوقف الحرب حتى نحقق كافة أهدافها".

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وأضاف أن "الحكومة برئاستي أوعزت الجيش الشروع بحرب من أجل القضاء على حماس واستعادة المختطفين وضمان عدم تشكيل أي تهديد من غزة على إسرائيل، وعليه فإنه لا يجب أن تتوقف الحرب حتى نحقق هذه الأهداف".

وتابع نتنياهو "نحن لا نعطي حصانة لحماس في أي مكان، ونحن نقاتل من أجل استعادة الأمن في الجنوب وأيضا في الشمال".

وأشار إلى أنه "من أجل ذلك يجب أن نضع كل الأمور جانبا والمواصلة بقوات مشتركة حتى تحقيق النصر".

وتأتي أقوال نتنياهو عقب سجال برز بين المستويين العسكري والسياسي في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الأخيرة؛ وما أعقبها من تصريحات بينها لعضو "كابينيت الحرب"، بيني غانتس، الذي انتقد الهجوم على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقال إنه كان على خلفية سياسية.

وحمل غانتس رئيس الحكومة المسؤولية وطالبته بالاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية بالأمس عن مسؤولين في الجيش، لم تسمهم، عقب ما شهدته جلسة الكابينيت، قولهم "نحن نقاتل في غزة ولبنان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)، وهناك من يقاتلنا في الكابينيت".

ومن جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إنه تحدث مع هليفي وأبدى دعمه له والجنود والضباط في الجيش، مضيفا أن "الجيش الإسرائيلي يقاتل من أجل كل الشعب الإسرائيلي، وعلى منتخبي الجمهور الكف عن استخدام الجيش وضباطه بشكل غير مسؤول من أجل مكاسب سياسية".