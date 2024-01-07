قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام...

تعرضت بلدتي عيترون ويارون، صباح اليوم الأحد، لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، وذلك بعد ليلة صعّد فيها الاحتلال الإسرائيلي من استهدافاته للقرى الجنوبية في القطاعين الغربي والأوسط.

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كان قد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدتي المعلية والقليلة، وقصفت مدفعيته الثقيلة أطراف عدد من البلدات في القطاع الغربي وجبل اللبونة وجبل العلام.

وحلّق طيران الاستطلاع الإسرائيلي طيلة الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور، كما استمر الجيش الإسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.