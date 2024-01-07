6 شهداء بقصف طائرة إسرائيلية في جنبن

تصدى شبان للقوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين من المدخلين الشمالي والجنوبي، في حين قصفت مروحية للاحتلال من طراز أباتشي منطقة الاشتباكات.

استشهد 6 شبان فلسطينيين فجر اليوم الأحد، في قصف طائرة أباتشي إسرائيلية على مدخل مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 6 شبان، جراء قصف طائرة إسرائيلية تجمعا للشبان الفلسطينيين عند دوار الشهداء جنوب جنين.

أربعة أشقاء استشهدوا من بين 6 في جنين

ووفق مصدر طبي، هؤلاء الشهداء الذين تم التعرف عليهم في قصف منطقة مثلث الشهداء غرب جنين، ومنهم 4 أشقاء والشهداء هم: هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي ناجح حسن درويش (22 عاما)، وأحمد ناجح حسن درويش (24 عاما)، وعلاء ناجح حسن درويش (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص (25 عاما).

إصابة 4 جنود بينهم 2 بجروح خطيرة

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

وقالت "كتائب القسام" في مخيم جنين في بيان مقتضب، إنها أوقعت قوة إسرائيلية راجلة اقتحمت مدينة جنين بكمين، مؤكدة إصابة عدد من جنود الاحتلال بجروح خطيرة.

وجاء في بيان صادر عن سرايا القدس - الضفة الغربية: "خاض مجاهدونا في كتيبة جنين في محاور متعددة من المدينة ومخيمها، اشتباكات مسلحة بصليات الرصاص والعبوات الناسفة ضد قوات الاحتلال وحققنا إصابات وخسائر مباشرة قوات العدو وآلياته".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة أربعة جنود في جنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة من جراء تفجير عبوة ناسفة.

وأفادت مصادر فلسطينية بسماع دوي انفجارات وسط مدينة جنين، وذلك بالتزامن مع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وتصدى شبان للقوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين من المدخلين الشمالي والجنوبي، في حين قصفت مروحية للاحتلال من طراز أباتشي منطقة الاشتباكات.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان وجنود الاحتلال في أكثر من محور من المدينة، كما توجهت آليات عسكرية إسرائيلية إلى حي الجابريات المطل على مخيم جنين.

وتوقفت الاشتباكات المسلحة بعد أن فجر فلسطينيون عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في حي الجابريات، مما أسفر عن إعطاب عدد منها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد غرب جنين، وأطلق فلسطينيون النار على قوة راجلة من جيش الاحتلال، وألقوا عبوات محلية الصنع تجاه عدد من الآليات العسكرية.

ورد جنود الاحتلال بإطلاق النار بشكل عشوائي تجاه عدد من الفلسطينيين.