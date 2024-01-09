البنتاغون: وزير الدفاع أوستن أدخل المستشفى لإصابته بسرطان البروستات

تابع المصدر نفسه أنه نقل إلى قسم العناية المركزة في الثاني من كانون الثاني/يناير "بهدف متابعة وضعه من كثب"، و"خلال هذه الفترة، لم يفقد الوزير اوستن وعيه ولم يخضع للتخدير العام".

أعلن البنتاغون اليوم الثلاثاء أن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يخضع للعلاج اثر إصابته بسرطان البروستات، بعدما واجه انتقادات لتأخره أياما عدة قبل إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

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وقال البنتاغون إن إصابة أوستن "بسرطان البروستات اكتُشفت باكرا وكان تشخيصه ممتازا"، لكن تعيّن لاحقا إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب "مضاعفات" بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.

وقال الأطباء في بيان وزارة الدفاع، إن "إصابة أوستن بسرطان البروستات اكتُشفت باكرا وكان تشخيصه ممتازا".

وأضافوا أن اوستن نقل في 22 كانون الأول/ديسمبر إلى مستشفى وولتر ريد وخضع في ظل تخدير عام لجراحة هدفت إلى استئصال البروستات، موضحين أن وزير الدفاع "تعافى من عمليته من دون مشاكل وعاد إلى منزله صباح اليوم التالي".

لكنه نقل مجددا إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني/يناير بسبب مضاعفات مرتبطة بعملية 22 كانون الأول/ديسمبر، "بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق".

وتابع المصدر نفسه أنه نقل إلى قسم العناية المركزة في الثاني من كانون الثاني/يناير "بهدف متابعة وضعه من كثب"، و"خلال هذه الفترة، لم يفقد الوزير اوستن وعيه ولم يخضع للتخدير العام".

لكن نقل أوستن إلى المستشفى في الأول من كانون الثاني/يناير لم يتم إعلانه من جانب وزارة الدفاع سوى مساء الجمعة، خلافا للبروتوكول.

وذكرت وسائل اعلام أنه لم يتم إبلاغ البيت الابيض بإدخال أوستن المستشفى إلا بعد أربعة أيام من حصول ذلك.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين إن لدى الأخير "ثقة تامة" بوزير الدفاع رغم هذه القضية.

لكن العديد من خصوم بايدن الجمهوريين، وفي مقدمهم منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب، طالبوا بإقالة اوستن.

ورأى مراقبون عديدون أن القضية تظهر أن الرئيس الأميركي يفتقر إلى السلطة أو الكفاءة.