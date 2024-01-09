تصاعُد التوتر مع حزب الله: وزارة الصحة الإسرائيلية توعز المشافي بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين

أوعزت وزارة الصحة الإسرائيلية المشافي بالاستعداد لاستقبال آلاف المصابين، وذلك على خلفيّة تصاعُد التوتر مع حزب الله اللبنانيّ.

جاء ذلك بحسب ما أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية ("كان 11")، والتي أشارت إلى أن الوزارة، قد أوعزت المشافي "بالاستعداد لاستقبال آلاف الضحايا"؛ كما أوعزت لمشافي شماليّ البلاد، وبخاصّة مشفيَي "زيف" في صفد، و"مركز الجليل الطبي" في نهريا؛ للاستعداد لوضع يكون المشفى فيه بدون إمدادات من المعدات والأدوية والغذاء، لعدة أيام.

ورفعت وزارة الصحة من حالة "الجاهزيّة" لدى أنظمة التسرير واستقبال المصابين في المشافي، وصناديق المرضى في كافّة أنحاء البلاد، وبخاصة في الشمال.

وتلقى المشفيان في صفد ونهريا، توجيهات بالاستعداد لحالة استقبال العديد من المصابين، ونقلهم إلى مستشفيات أخرى كذلك.

وأصدر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشي بار سيمان طوف، تعليمات لجميع المستشفيات في إسرائيل، "لتكون قادرة على التحول إلى وضع الطوارئ في غضون 24 ساعة من مطالبتها بذلك"، وفق "كان 11".

وأشارت هيئة البثّ إلى أنّ "هذا يعني أنه عند الضرورة، ستنتقل المستشفيات إلى ’مجمعات محمية’"، ما يعني أنها تستطيع تحرير المرضى الذين يمكن خروجهم، والاستعداد لاستقبال العديد من المصابين.

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