شهيد ومصاب بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في كفر شوبا بجنوب لبنان

استشهد شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفر شوبا بجنوب لبنان، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي أطراف عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان.

استشهد شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة كفر شوبا، فيما قصف الجيش الإسرائيلي عدة بلدات ومناطق في جنوب لبنان بينها الناقورة وجبل اللبونة، صباح اليوم الأربعاء.

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وأعلن الدفاع المدني على منصة "إكس"، أن "طواقمه عملت منذ الساعة الثالثة والنصف ولغاية الساعة السادسة من صباح اليوم، على انتشال جثة شهيد وإخماد الحريق الذي شب إثر الاستهداف الإسرائيلي لمنزل في كفر شوبا – حاصبيا".

ويأتي ذلك في وقت يتصاعد القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل واستهداف مواقع عسكرية وعدة مناطق قريبة من الحدود.

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