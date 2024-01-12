الحوثيون: كل المصالح الأميركية والبريطانية "أهداف مشروعة" بعد ضرب اليمن

شدد البيان على أن "هذا الاعتداء هو المهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين (...) والرد اليمني مشروع في إطار الدفاع المقدس عن اليمن وسيادته واستقلاله وحرية قراره".

أكد المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين اليوم الجمعة، أن كل المصالح الأميركية والبريطانية صارت "أهدافا مشروعة" لهم، في أعقاب الضربات التي شنتها واشنطن ولندن على مواقع عسكرية في اليمن؛ فيما أبلغت هيئة بحرية بريطانية عن تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 90 ميلا بحريا قبالة اليمن.

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ونقلت وكالة "رويترز" مساء اليوم عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن تلقيها تقريرا عن حادث على بعد 90 ميلا بحريا قبالة اليمن، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على الغارات الأميركية والبريطانية على اليمن واستهداف مواقع للحوثيين في عدة محافظات.

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم على مدى أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

مئات آلاف المتظاهرين في العاصمة اليمنية صنعاء بعد الهجمات الأميركية – البريطانية الليلة الماضيةhttps://t.co/OYpyWcvI0J pic.twitter.com/kkyzbKcspX — موقع عرب 48 (@arab48website) January 12, 2024

وأكّد المجلس السياسي في بيان نشر على وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن "ما تعرض له الوطن فجر اليوم من اعتداء أميركي بريطاني غادر وسافر، عدوان غير مشروع ولا مبرر".

وأضاف أن "هذا العدوان يعدّ امتدادا للاستهداف الأميركي الغادر للقوات البحرية اليمنية، وللعدوان الصهيوني الأميركي البريطاني على أهل غزة، وللعدوان الذي يُشنّ على اليمن منذ آذار/ مارس 2015، وهو في الوقت ذاته سلوك وقح وفج مدان ومرفوض".

وشدد البيان على أن "هذا الاعتداء هو المهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين (...) والرد اليمني مشروع في إطار الدفاع المقدس عن اليمن وسيادته واستقلاله وحرية قراره".

وتابع البيان أن "على الأميركي والبريطاني عدم الاعتقاد بأنهما سيفلتان من عقاب قواتنا المسلحة (...) كل المصالح الأميركية البريطانية أصبحت أهدافا مشروعة للقوات المسلحة اليمنية ردا على عدوانهم المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية".

ولفت إلى أن التواجد الأميركي والبريطاني "ومن تحالف معهم تحت حجج كاذبة في البحر الأحمر وباب المندب مرفوض ومخالف لكل القوانين وهو تهديد مؤكد للملاحة الدولية والجمهورية اليمنية معنية بالتعامل معه بالصورة المناسبة".

وأكد بيان المجلس "استمرار الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة في البحر الأحمر وباب المندب بمنع مرور السفن الإسرائيلية أو التي تحمل بضائع للموانئ الفلسطينية المحتلة مهما كان الثمن".

وحذّر المجلس السياسي الأعلى "كل الأنظمة العربية وخصوصا دول الجوار من التورط في مساندة" الولايات المتحدة وبريطانيا.

مئات الآلاف يتظاهرون في صنعاء تنديدا بالضربات الأميركية والبريطانية

تدفق مئات الآلاف من اليمنيين إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء بالإضافة إلى تظاهرات أخرى خرجت من محافظات الحديدة وذمار وأب وعمران، تنديدا بالضربات الأميركية والبريطانية وتحت عنوان "الفتح الموعود والجهاد المقدس" وهم يرفعون الأعلام اليمنية والفلسطينية.

وتشهد اليمن مظاهرات أسبوعية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، في إسناد للفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحرب المتواصلة.

وألقي بيان لمنظمي التظاهرة، جاء فيه "نؤكد أن العدوان الأميركي والبريطاني على اليمن دعم للكيان الإسرائيلي لمنعنا من نصرة فلسطين".

وأضاف "نعلن عن تأييدنا ومباركتنا لانطلاق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مفوضين لقائدنا في كل الخيارات والقرارات".